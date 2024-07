Spagna-Francia, assurdo infortunio per Morata: travolto da uno steward! A rischio la finale | VIDEO

Incredibile infortunio per Alvaro Morata alla fine della semifinale di Euro 2024 tra Spagna e Francia causato da un addetto alla sicurezza. Lo steward stava intervenendo per fermare un invasore di campo quando è scivolato, franando proprio sull’attaccante dell’Atletico Madrid, colpendolo sulla gamba destra.

Apparso subito dolorante dopo l’impatto, si è allontanato zoppicando vistosamente tra la preoccupazione dei compagni di squadra e dello staff medico della nazionale.

Al momento non si hanno ancora notizie sulle sue condizioni anche se i medici della Roja, prudentemente, hanno voluto chiarire che non è possibile escludere lesioni. È chiaro che questo infortunio di Morata tiene in ansia la Spagna in vista della finale di Euro 2024 del 14 luglio (contro Inghilterra o Olanda).

Alvaro Morata missing the Euros final because he got two-footed by a steward would be the most Alvaro Morata thing ever pic.twitter.com/RwMeBsrBT0

— Paddy Power (@paddypower) July 9, 2024