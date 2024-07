CalcioWeb

Si sono verificati momenti di grande paura sulle condizioni di Edoardo Soleri, attaccante dello Spezia. Il calciatore ha subito un colpo durissimo alla testa dopo uno scontro aereo con Walukiewicz, nel corso dell’amichevole contro l’Empoli.

Il calciatore dello Spezia è stato portato fuori in barella e successivamente trasportato in ambulanza in ospedale. L’ex attaccante di Palermo e Padova è stato sottoposto ad accertamenti. La situazione è sotto controllo, in attesa di un comunicato del club.