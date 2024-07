Ternana: campagna abbonamenti e maglie ufficiali della stagione 2024/25 | FOTO

CalcioWeb

La Ternana Calcio ha ufficialmente dato il via alla nuova stagione 2024-2025 con la presentazione della campagna abbonamenti e delle nuove maglie. La cerimonia, tenutasi presso la sala stampa del Pala Terni, ha visto la partecipazione di giocatori, dirigenti e centinaia di sostenitori, desiderosi di scoprire le novità che accompagneranno la squadra nel prossimo campionato.

Campagna Abbonamenti: i dettagli

La campagna abbonamenti per la nuova stagione è stata lanciata con lo slogan “Un legame indissolubile“. Dal 15 Luglio si parte, con prelazione per gli abbonati della passata stagione. Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti sia al botteghino, che su Vivaticket online, sia attraverso la app Noiternana. Previsto, per chi si abbona online, la possibilità di un pagamento rateale tramite Klarna.

Da martedi 23 Luglio vendita libera degli abbonamenti fino al giorno precedente la prima partita casalinga della Ternana, con identiche modalità. Per quanto riguarda i prezzi, c’è stato un leggero ritocco verso l’alto nei biglietti, ma sia questi che gli abbonamenti prevedono alcune tariffe agevolate per le nuove generazioni:

Tariffe dedicate per gli Under 30 e per le donne, oltre a quelle già previste

Riduzione per la fascia Under 18

Scontistica particolare prevista anche per chi gode del diritto di prelazione

Sconti ulteriori per chi si abbona attraverso la Card Club 1925 della app Noi Ternana

Le Nuove Maglie

La presentazione delle nuove maglie è stata uno dei momenti più attesi della serata. La prima e la seconda maglia sono legate agli anni 70 e 80, la prima con le strisce più larghe, la seconda bianco ghiaccio con un gioco di trasparenze, la terza maglia a squame. Tutte in materiale sintetico riciclato ed ecosostenibile.

La maglia della Ternana Women, porterà sul petto, il nome di Fabio Melillo, tecnico scomparso pochi giorni fa.