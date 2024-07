Ternana, esonerato Capozucca: scelto il nuovo direttore sportivo

CalcioWeb

L’avventura di Stefano Capozucca alla Ternana è terminata dopo appena un anno dal suo arrivo in rossoverde. Lo ha comunicato il club umbro sui propri canali social annunciando l’affidamento dell’incarico come direttore sportivo a Carlo Mammarella che negli ultimi anni aveva ricoperto i ruoli di club manager e responsabile per la Primavera e la Under 17.

Il comunicato del club

“La Ternana Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di direttore sportivo il sig. Stefano Capozucca. Contestualmente si comunica di aver affidato la direzione sportiva al sig. Carlo Mammarella, al quale auguriamo buon lavoro per questa nuova esperienza in rossoverde“.