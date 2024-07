Terremoto in Serie B, tesseramenti sospesi e rischio penalizzazione: è giallo promozione

CalcioWeb

La stagione nel campionato di Serie B è ormai alle porte e la corsa alle zone altissime si preannuncia spettacolare con tante squadre in grado di lottare per la promozione diretta. Una delle favorite è sicuramente il Palermo, club ambizioso e guidato da una proprietà forte. I rosanero sono scatenati sul calciomercato e la dirigenza è in continuo contatto con il tecnico Dionisi per costruire una corazzata.

Un’altra squadra candidata ad un ruolo da assoluta protagonista è la Sampdoria di Andrea Pirlo. Il mercato del club blucerchiato procede malgrado le limitazioni ma presto potrebbero arrivare delle conseguenze.

La situazione in casa Sampdoria, rischio penalizzazione

La Sampdoria ha chiuso innesti importantissimi con gli arrivi di calciatori del calibro di Coda e Venuti, in più nelle ultime ore ha ufficializzato l’arrivo del difensore Romagnoli, in prestito con obbligo di riscatto dal Frosinone. Il rischio però è grosso.

Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ la Lega B ha sospeso i tesseramenti e non ha dato i visti d’esecutività ai nuovi: c’è tempo fino all’8 agosto, lo step decisivo sarà il 31 luglio, quindi bisogna aspettare, ma c’è il rischio penalizzazione.

La Sampdoria è in contatto per concludere la sessione estiva con l’attaccante Tutino e regalare al tecnico Pirlo un attacco da Serie A, ma il nodo è sempre lo stesso: bisognerà attendere le cessioni dei vari Audero e Leoni per capire se si potrà aggiungere la ciliegina sulla torta.