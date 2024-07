Wimbledon, Sinner esce dal torneo a testa altissima

CalcioWeb

Dall’inizio la partita sembrava convergere verso l’italiano, nonostante qualche passo falso il primo set aveva dato segnali incoraggianti. Jannik Sinner aveva portato a casa il primo parziale al tie-break. Poi sono iniziati i problemi. Già da inizio secondo set era evidente che Sinner avesse qualcosa che non andava: sembrava stanco, senza energie e forze per lottare.

Ovviamente il russo Medvedev ne ha approfittato ed ha portato a casa il secondo set. Durante il terzo, vinto ancora da Daniil, la partita verrà fermata e il N.1 al mondo entrerà negli spogliatoi per farsi controllare. Una volta uscito sembra tutto o quasi, risolto, ma il parziale va comunque a Medvedev. Il penultimo set viene dominato dall’italiano. Il break conquistato all’apertura e raddoppiato poco dopo consentono di tenere vive le speranze di vittoria.

Il quinto set e la vittoria di Medvedev

Poi nel quinto arriva, probabilmente, uno dei migliori Medvedev di sempre. Quasi impossibile fermare il russo quando gioca così bene. Infatti l’azzurro non riesce nel miracolo di vincere la partita, perdendo in 4 ore con il punteggio di 7-6, 4-6, 6-7, 6-2, 3-6.

Le nostre speranze a Wimbledon non sono finite. Domani scenderà in campo Lorenzo Musetti contro Fritz in cerca della semifinale.