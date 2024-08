Leao, due gemelli in arrivo: il dolce annuncio. E sul futuro al Milan…

CalcioWeb

Rafael Leao a novembre diventerà papà. L’attaccante portoghese si prepara quindi ad accogliere due gioie nella sua vita, due gemellini, Rodrigo e Tiago. “Diciamo che ho ancora un altro motivo per dare valore alla mia famiglia e continuare a lavorare per lei” ha dichiarato l’attaccante del Milan.

In un’intervista alla Gazzetta dello Sport Rafael Leao si racconta dentro e fuori dal campo prima di tuffarsi nella nuova stagione con il Milan. “Sono carico, sono felice di rivedere i compagni e fare un’altra stagione con questa maglia. Con quasi tutti sono rimasto in contatto, Florenzi mi ha chiesto se mi stessi allenando. Perdiamo la sua esperienza, in Italia e in Europa, per me e tutti noi lui è molto importante anche fuori dal campo. È un guerriero, tornerà“.

Leao parla con la saggezza di un veterano, mettendo in luce il suo desiderio di guidare i più giovani e assumersi maggiori responsabilità sia in campo che fuori. “Camarda è ancora giovane ma sta facendo molto bene, mi aspetto molto da lui. Io cerco sempre di parlargli, fargli capire che in prima squadra è diverso rispetto alle partite con i ragazzi della sua età. Deve essere forte, combattivo. Sa già fare gol, deve imparare altre cose ma sarà il futuro del Milan.”

L’attaccante rossonero, alla Gazzetta dello Sport, parla anche di Morata e Giroud: “sono due campioni, uscito uno, ne è entrato un altro. Giroud ha fatto la storia del Milan ma conosco bene anche Morata, è un attaccante che lavora ed è molto mobile, sarà bello per noi altri attaccanti. Speriamo faccia anche tanti gol.”

Rafael Leao comincia la sua 6° stagione al Milan con un nuovo obiettivo: “in campo devo essere più cattivo. Me lo chiede Ibrahimovic“. II giocatore, nel corso dell’intervista chiarisce anche il suo rapporto professionale con Ibra. “Ci parliamo molto. Quando giocavamo l’amicizia era diversa, lo avevo sempre al mio fianco. Ora se ho bisogno, so che posso chiamarlo a qualsiasi ora. È una delle persone che possono portarmi a un altro livello.”