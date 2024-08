Gli arbitri della prima giornata di Serie A 2024-2025: scelte le 10 designazioni

CalcioWeb

Ci siamo! Tutto pronto per l’inizio della nuova stagione di Serie A 2024-2025. Il massimo campionato italiano prenderà il via da sabato 17 agosto con 4 match. Selezionati gli arbitri della prima giornata di Serie A: l’Inter esordisce con Feliciani, Maresa per il Milan, Marcenaro arbitrerà la Juventus. Di seguito le 10 designazioni.

Gli arbitri della prima giornata di Serie A

Genoa-Inter (17/08, ore 18.30): Feliciani

Parma-Fiorentina (17/08, ore 18.30): Ayroldi

Empoli-Monza (17/08, ore 20.45): Fabbri

Milan-Torino (17/08, ore 20.45): Maresca

Bologna-Udinese (ore 18.30): Ferrieri Caputi

Verona-Napoli (ore 18.30): Marchetti

Cagliari-Roma (ore 20.45): La Penna

Lazio-Venezia (ore 20.45): Tremolada

Lecce-Atalanta (19/08, ore 18.30): Dionisi

Juventus-Como (19/08, ore 20.45): Marcenaro