“Coru e fidi”, il Cagliari presenta la maglia 2024/2025 | FOTO

Il Cagliari si affaccia al prossimo campionato di Serie A con l’obiettivo di raggiungere la salvezza. Nel frattempo il club ha presentato le maglie per la prossima stagione. “Le fede e il cuore di un’Isola impressi sulla maglia rossoblù grazie a “Coru e Fidi”, Home Kit 2024/25 del Cagliari. La maglia che accompagnerà la squadra nella maggior parte delle gare richiama la passione incondizionata del suo popolo tramite la Fede Sarda, che tramandata di generazione in generazione, e circondata da svariate e misteriose leggende, rappresenta tra i gioielli più famosi e preziosi della Sardegna”, si legge sul sito.

Il rimando al colore oro – presente anche nel Third e nell’Away Kit – lo si ritrova dunque anche nell’Home, caratterizzato come di consueto dalla divisa rossoblù a quarti. Nella parte frontale viene riprodotta una trama che rimanda alla Fede Sarda campidanese. Il riferimento alla filigrana impreziosisce anche la manica destra, con un’applicazione in silicone.

La maglia

È realizzata in tessuto Spandex Mesh di origine riciclata. Il filato è sottoposto a trattamento Wicking per garantire il massimo comfort, traspirazione e resistenza durante le prestazioni sportive. Il dettaglio dorato che divide i colori rossoblù frontali, è realizzato mediante la grafica sublimata della Fede Sarda campidanese. Nel tassello triangolare del colletto e nei pannelli laterali viene ripresa un’originale trama della tradizione sarda, anello di congiunzione tra tutti gli articoli della collezione personalizzata Cagliari Calcio 24-25.

I pannelli laterali sono realizzati con uno speciale Poliestere Round Mesh sempre di origine riciclata. La manica destra è impreziosita da un’applicazione siliconica che riproduce la filigrana della fede sarda. Sul fronte scudetto del Cagliari Calcio lato cuore e lato opposto il logo EYE Sport. Entrambi i loghi in silicone di ultima generazione con peso alleggerito di oltre il 70%. Sul davanti a fine maglia tag NFC. All’interno del colletto si trova il tergisudore personalizzato con le scritte Cagliari calcio e EYE Sport. Sul retro del colletto la scritta “Coru e Fidi” e sul fine maglia “Casteddu. Coru e fidi”. Sempre all’interno troviamo applicata la nuova etichetta che certifica l’utilizzatore in caso di maglia utilizzata dai calciatori o da singolo tifoso.

I pantaloncini

Sono realizzati in tessuto 100% Poliestere Interlock. Il tessuto è trattato con la tecnologia Wicking per garantire la traspirabilità e velocizzare l’asciugatura. Il sudore viene immediatamente espulso favorendo l’evaporazione, evitando il ristagno e garantendo l’asciugatura rapida della pelle. I pannelli laterali a colori rossoblù invertiti sono in 100% Poliestere round mesh riciclato e presentano un originale trama della tradizione sarda. Motivo che si ritrova in tutta la collezione del Merchandising 2024/25 Cagliari Calcio.

Il girovita è realizzato in Elastic Jacquard con la scritta tono su tono Cagliari Calcio e EYE Sport. Lacci tondi per regolare la vestibilità del pantaloncino. Sul fronte si ritrovano lo scudetto del Cagliari Calcio e lato opposto EYE Sport. Entrambi i loghi in silicone dorato di ultima generazione con peso alleggerito di oltre il 70%. Girogamba con pratici spacchetti. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.