Calciomercato Atalanta, le ultime sull’attaccante e la cessione alla Sampdoria

L’infortunio di Scamacca ha rovinato i piani dell’Atalanta e del tecnico Gasperini. Il club nerazzurro è destinato a cambiare strategia e sono in corso valutazioni sul reparto avanzato. Il preferito è sempre Nico Gonzalez della Fiorentina, nel mirino anche della Juventus.

Secondo quanto riporta ‘Sky Sport’ il nome nuovo per l’attacco dell’Atalanta è quello di Mateo Retegui. Il Genoa non è certo della cessione soprattutto dopo l’addio di Gudmundsson.

La cessione alla Sampdoria

L’Atalanta ha definito anche una cessione alla Sampdoria. Le società hanno raggiunto l’accordo per il prestito di Paolo Vismara, portiere del 2003. L’estremo difensore è reduce dalla stagione con l’Under 23 in Serie C.