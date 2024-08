Calciomercato Atalanta, il nuovo 11 da scudetto! Il sostituto di Koopmeiners e altri 3 colpi | FOTO

CalcioWeb

Svolta sul calciomercato dell’Atalanta in entrata ed uscita. La squadra di Gasperini si prepara per i prossimi importanti appuntamenti tra Supercoppa Europea, campionato e Champions League. L’obiettivo minimo è quello di confermare il risultato straordinario della scorsa stagione ma la squadra è in grado di alzare l’asticella e lottare anche per lo scudetto.

Una situazione caldissima sul mercato è quella relativa al futuro di Teun Koopmeiners, top player e uno dei migliori in circolazione nel suo ruolo. L’olandese è in uscita dopo la richiesta di cessione alla Juventus e la trattativa con i bianconeri è entrata nella fase decisiva. La ‘Vecchia Signora’ ha messo sul piatto 50 milioni più 5 di bonus, la richiesta dei nerazzurri è di 60 milioni ma la trattativa è destinata ad andare in porto.

Il calciomercato dell’Atalanta ha regalato colpi importati di calciatori in grado di imporsi ad alti livelli nel campionato di Serie A. In difesa è arrivato Godfrey, in attacco l’ex Roma Zaniolo e il centravanti Retegui dopo il grave infortunio di Scamacca.

Gli ultimi innesti e come cambia la formazione di Gasperini

In porta confermatissimo il talento Carnesecchi. In difesa Godfrey si candida ad una maglia da titolare e Kolasinac è il punto fermo. L’Atalanta è in trattativa per regalare a Gasperini un centrale titolare. Il nome in pole è quello Arthur Theate, belga del Rennes. L’ex Bologna è stato vicino al passaggio in Arabia Saudita ma la trattativa non è andata in porto. La valutazione è di 18 milioni di euro. Difficile la pista Danso, il primo obiettivo dei nerazzurri.

A centrocampo confermati Ederson, Zappacosta e Ruggeri. L’Atalanta è alla ricerca di due alternative nella zona esterna. E’ fatta per l’arrivo di Marc Pubill per 16 milioni di euro. Sulla sinistra torna alla ribalta il grande ritorno di Gosens. L’alternativa è Borna Sosa dell’Ajax. I nerazzurri hanno individuato il sostituto di Koopmeiners: si tratta di Matt O’Riley del Celtic, valutato 20 milioni. Negli ultimi giorni si è inserito il Brighton ma l’Atalanta è nettamente in vantaggio.

Tutto confermato in attacco, in attesa del ritorno di Scamacca. La certezza è Lookman, la prima punta sarà Retegui, sulla destra De Ketelaere e proprio Zaniolo.