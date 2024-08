Calciomercato Atalanta, ufficiale l’arrivo di Samardzic dall’Udinese: le cifre dell’operazione

CalcioWeb

Il centrocampista Lazar Samardzic è un nuovo giocatore dell’Atalanta in questa sessione di mercato. Il 22enne arriva dall’Udinese a titolo temporaneo con diritto di opzione e obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni facilmente raggiungibili, per un’operazione che, bonus compresi, costerà un totale di 25 milioni di euro.

Chi è Lazar Samardzic

Nato in Germania, e più precisamente a Berlino, ma naturalizzato serbo, è cresciuto nel settore giovanile dell’Herta Berlino, con il quale esordisce in Bundesliga il 22 maggio 2020, a 18 anni e 2 mesi, nel vittorioso derby cittadino (4-0) contro l’Union Berlino. Chiude la stagione 2019-2020 con uno score di 3 presenze in prima squadra e di 5 presenze (con una rete) nella seconda squadra dell’Herta.

Il 7 settembre 2020 si trasferisce al RB Lipsia, ma è una partentesi di una sola stagione. Il suo approdo in Italia avviene invece nell’estate del 2021, quando viene acquistato dall’Udinese, in forza alla quale – nell’arco di tre stagioni consecutive – disputa complessivamente 98 partite (l’ultima delle quali il 9 agosto scorso, in Coppa Italia, contro l’Avellino), mettendo a referto anche 13 reti e 10 assist-gol.

Il suo esordio in Serie A risale al 12 settembre 2021 nel match Spezia–Udinese, quando all’81′ subentra a Deulofeu e appena 8 minuti più tardi realizza il gol-vittoria dei friulani, il suo primo, evidentemente, nel massimo campionato italiano.

Dopo aver giocato per la Germania in tutte o quasi le Nazionali giovanili, dall’under 16 all’under 21, nel febbraio 2023, beneficiando della doppia cittadinanza, sceglie la Nazionale serba con la quale debutta un mese dopo nel successo per 2-0 contro la Lituania, match valido per la qualificazione al Campionato Europeo del 2024. A oggi sono 11 le presenze totalizzate con la Nazionale serba.