Atalanta, mossa disperata per tenere Koopmeiners: se parte, ‘ripicca’ su un obiettivo della Juventus

L’arrivo di Lazar Samardzic all’Atalanta, grande colpo del mercato estivo nerazzurro, è il segnale del via libera: Teun Koopmeieners diventerà presto un calciatore della Juventus. Molto probabile, ma a Bergamo sono molto testardi. Il muro dei vincitori dell’Europa League non cede. Il centrocampista olandese, al netto della sua scelta di auto-escludersi in vista della cessione, è e resta un calciatore atalantino.

Per soffiarlo a Gasperini servono fra i 55 e i 60 milioni, una cifra che la Juventus ha fatto un po’ di fatica a mettere insieme. Secondo “La Gazzetta dello Sport”, in questi giorni l’Atalanta ha provato a capire se ci fossero i margini per ricucire i rapporto con Koopmeiners nell’ottica di una (difficile) permanenza. L’arrivo di Samardzic, secondo Gianluca Di Marzio, sarebbe complementare e non alternativo a Koopmeiners, nell’idea atalantina, seppur appaia chiaro come l’ex Udinese possa colmarne il vuoto in caso di partenza.

Atalanta su Nico Gonzalez: sgarbo alla Juventus?

A proposito di partenza, con oltre 50 milioni incassati, l’Atalanta non resterà con le mani in mano. L’obiettivo sa di ‘ripicca’. Da tempo si valuta la possibilità di arrivare a Nico Gonzalez della Fiorentina per aggiungere qualità al pacchetto dei calciatori che agiscono alle spalle della prima punta. Il calciatore è già d’accordo con la Juventus e ha chiesto la cessione, ma la Fiorentina chiede almeno 30 milioni.

I bianconeri, al netto di un mercato in uscita che non si sblocca, avranno la forza di spendere quasi 90 milioni per due calciatori? L’Atalanta potrà giocare al rialzo proprio con i soldi di Giuntoli che rischia di restare senza obiettivi. Si prospetta un finale di calciomercato estivo davvero interessante.