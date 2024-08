Calciomercato Bologna, la decisione definitiva su Hummels e il nome per la difesa

CalcioWeb

Manovre importanti in casa Bologna dopo le ultime cessioni sul calciomercato. La dirigenza è in contatto per costruire una squadra importante e sono in corso valutazioni con il tecnico Vincenzo Italiano sulle prossime mosse.

Il Bologna ha deciso di abbandonare la pista Hummels. Il difensore tedesco ha chiesto altro tempo e il club rossoblù ha deciso di non aspettare. La trattativa è definitivamente naufragata.

Il nome per la difesa

Il Bologna è pronto a chiudere per il nuovo difensore: si tratta di Logan Costa, centrale classe 2001 del Tolosa. L’offerta dei rossoblù è di 15 milioni di euro, la richiesta di circa 20. Le parti sono in contatto per limare la distanza. Il 23enne è un centrale di piede destro, protagonista in carriera anche la maglia del Le Mans.