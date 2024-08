Calciomercato Catanzaro, qualità sulla trequarti: contatti con la Cremonese

CalcioWeb

Il Catanzaro è in missione sul calciomercato per completare l’organico. Il club giallorosso è reduce dal rendimento molto importante della scorsa stagione e l’obiettivo è quello di confermare il risultato in zona playoff.

Il club è pronto a regalare grande qualità al tecnico Fabio Caserta e il nome infiamma la piazza: secondo le ultime notizie il club è in contatto con la Cremonese per Cesar Falletti.

Chi è Falletti

Cesar Falletti è un calciatore uruguaiano con cittadinanza italiana, classe 1992. Si tratta di un trequartista di grande qualità in grado di giocare anche nel ruolo di esterno. La sua esperienza più importate è stata alla Ternana, in carriera ha indossato anche le maglie di Bologna, Palermo e Club Tijuana.