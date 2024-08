Calciomercato Cosenza, blitz in Germania: è fatta per l’attaccante

CalcioWeb

Il Cosenza è sempre più ambizioso e punta ad una stagione di vertice nel campionato di Serie B. La dirigenza è stata protagonista di un blitz in Germania sul calciomercato: è fatta per l’arrivo di Mohamed Sankoh dallo Stoccarda.

“La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive, con la formula del trasferimento a titolo temporaneo, del calciatore Mohamed Sankoh, proveniente dallo Stoccarda. Sankoh, attaccante centrale classe 2003, ha firmato un accordo valido fino al 30 giugno 2025 con diritto di opzione e contro-opzione”, si legge sul sito.

Chi è Mohamed Sankoh

Nato in Sierra Leone, ma di nazionalità olandese, Sankoh si è fatto notare da giovanissimo nello Sparta Rotterdam, il suo club d’infanzia. Trasferitosi allo Stoke City nell’estate 2018, ha realizzato nove gol e altrettanti assist in 16 presenze nella Premier League inglese U18.

Attaccante dotato di potenza fisica, velocità e fiuto del gol, è stato acquistato dallo Stoccarda e, nell’aprile del 2021, ha esordito in Bundesliga nella gara contro il Lipsia.

Nel suo recente percorso le esperienze in Eredivisie con il Vitesse prima e con l’Heracles Almelo poi, squadra con la quale nella scorsa stagione ha collezionato 28 presenze in campionato e 6 gol. Ha vestito la maglia delle nazionali giovanili olandesi in sei occasioni andando a segno due volte.