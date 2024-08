Calciomercato Cremonese, accordo con la Virtus Verona: c’è il difensore

CalcioWeb

Un altro rinforzo per l’organico della Cremonese: il club ha ufficializzato l’arrivo dalla Virtus Verona del calciatore Eddy Cabianca. La squadra è sempre più completa in vista dell’inizio della prossima stagione di Serie B.

“U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Virtus Verona le prestazioni sportive del calciatore Eddy Cabianca”, si legge sul sito.

Chi è Eddy Cabianca

Difensore centrale di 189 centrimetri, Cabianca è nato a Mirano (Venezia) il 10 febbraio 2003. Cresciuto nel vivaio del Padova, per due stagioni, tra il 2021 e il 2023, ha giocato in Serie D con Mestre e Luparense mentre nell’ultimo campionato ha totalizzato 30 presenze in Serie C con la Virtus Verona, segnando 4 reti. Il difensore sarà legato alla Cremonese fino al 30 giugno 2028.