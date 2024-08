Calciomercato Cremonese, colpo in attacco: ufficiale Marco Nasti

CalcioWeb

La notizia era nell’aria, adesso è arrivata anche l’ufficialità: Marco Nasti è un calciatore della Cremonese. La notizia è stata confermata ufficialmente dal club attraverso un comunicato.

“U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo da A.C. Milan le prestazioni sportive del calciatore Marco Nasti. L’attaccante sarà legato alla Cremonese fino al 30 giugno 2028. Benvenuto in grigiorosso, Marco!”, si legge sul sito.

Chi è Marco Nasti

Nato a Pavia il 17 settembre 2003, il neo attaccante grigiorosso cresce calcisticamente nelle giovanili del Milan per poi passare in prestito al Cosenza, in Serie B. Alla prima stagione tra i professionisti mette a segno 5 gol in 27 presenze, inclusa la rete della vittoria nella sfida d’andata dei playout (poi vinti) contro il Brescia.

Nel 2023-24 registra 7 gol in 37 presenze con il Bari, contribuendo alla salvezza dei biancorossi con un gol e un assist nel doppio spareggio salvezza contro la Ternana. Nel giro delle Nazionali giovanili dal 2019, con l’Italia Under 21 ha totalizzato 2 presenze e un gol.