Calciomercato Foggia, colpo in attacco: ufficiale l’arrivo di Jacopo Murano

CalcioWeb

Il Foggia continua a muoversi sul mercato e comunica l’arrivo di Jacopo Murano, attaccante di spessore e capocannoniere del Girone C di Lega Pro nella scorsa stagione.

Il comunicato del club

“Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Jacopo Murano che si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2026.

Murano, attaccante classe 1990 nato a Potenza, cresce calcisticamente nello Sporting Genzano e nel Campobasso. Nel 2010 fa il suo esordio tra i professionisti con il Taranto. Dal 2011 veste le maglie del San Marino, AC Montichiari, Brindisi, Monopoli, Grosseto, Recanatese e Savona in serie D. Nel 2017 approda nuovamente tra i professionisti con la maglia della Spal e del Trapani.

Nel 2018/19 indossa i colori del Potenza. Due anni dopo passa al Perugia in serie cadetta. Nella stagione 2021/22 diventa un giocatore dell’Avellino. Dal 2023 va in prestito al Potenza. Nell’ultima stagione ha militato nel Picerno realizzando 20 reti diventando così il capocannoniere del Girone C – Serie C Now. Nella sua carriera ha totalizzato – tra i club di serie B e C – 313 presenze, 102 gol e 9 assist.“