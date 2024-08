Calciomercato Genoa, blitz per Pinamonti: la proposta al Sassuolo

CalcioWeb

Perso Retegui, con Gudmundsson al passo di addio, il Genoa, non è un segreto, è alla ricerca di un attaccante nelle ultime settimane di calciomercato. La coppia gol di Gilardino, uno che di bomber se ne intende, è stata divisa dalla necessità dell’Atalanta che ha scelto Retegui come post Scamacca e terminerà completamente una volta ultimata la cessione di Gudmundsson alla Fiorentina (con l’Inter sullo sfondo).

Per salutare l’islandese servirà però avere in pugno il sostituto. Fabio Silva è il nome caldo degli ultimi giorni ma il Genoa potrebbe valutare anche una pista italiana, non per forza alternativa al portoghese. Stiamo parlando di Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo che non resterà in Serie B dopo la retrocessione degli emiliani.

Secondo Sky Sport, il Genoa avrebbe avviato i contatti per l’acquisto del bomber cresciuto nelle giovanili dell’Inter. L’idea sarebbe quella di un prestito oneroso a 1.5 milioni e un riscatto che dovrebbe aggirarsi intorno ai 16-17 milioni.