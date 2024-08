Calciomercato Genoa: innesto dalla Juventus e nome di lusso per la trequarti

CalcioWeb

Il Genoa è reduce dall’entusiasmante esordio nel campionato di Serie A contro l’Inter e il pareggio contro i campioni d’Italia apre prospettive interessanti in stagione. Alberto Gilardino continua a confermarsi un ottimo allenatore e l’obiettivo salvezza è alla portata.

Il club rossoblù ha definito la cessione di Albert Gudmundsson alla Fiorentina ed è pronta ad ufficializzare altre operazioni in entrata. Il Genoa ha raggiunto l’accordo con la Juventus per Fabio Miretti, centrocampista 21enne destinato ad una stagione da titolare per maturare esperienza.

Sorpresa dalla Spagna

Secondo le ultime notizie provenienti dall’ambiente rossoblù, il Genoa ha effettuato un tentativo di calciomercato per lo spagnolo Isco, calciatore del Betis in grado di giocare da centrocampista e trequartista. L’ex Real Madrid è legato dal contratto con il club spagnolo e la trattativa si preannuncia in salita.