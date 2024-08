Calciomercato, sorpresa Iling-Junior: l’ex Juve torna subito in Serie A

CalcioWeb

Sorpresa sul calciomercato: Iling-Junior è pronto al ritorno in Italia. L’esterno inglese era rientrato nella trattativa tra Juventus e Aston Villa per il maxi scambio con Douglas Luiz e Barrenechea. Il calciatore (evidentemente) non ha entusiasmato nelle prime settimane in Inghilterra.

Secondo le ultime notizie è stato raggiunto l’accordo per il passaggio in prestito secco al Bologna.

I dettagli

La dirigenza rossoblù era alla ricerca di un esterno di corsa per il tecnico Vincenzo Italiano e il nome in cima alla lista è sempre stato quello dell’ex Juventus. La trattativa è stata definita in giornata. Il trasferimento al Bologna rappresenta un’opportunità fondamentale per il futuro del giovane calciatore.