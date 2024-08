Calciomercato Juventus, definite due cessioni: una al Venezia e una alla Cremonese

CalcioWeb

La Juventus non si ferma sul calciomercato, in entrata e in uscita. Il club bianconero ha definito nelle ultime ore altre due operazioni in uscita e le ufficialità sono attese a stretto giro di posta. Il club bianconero ha raggiunto l’accordo con il Venezia per Nicolussi Caviglia.

Le società hanno trovato l’intesa per una cifra di circa 4 milioni di euro. L’operazione è stata definita nel pomeriggio.

Intesa con la Cremonese

La Juventus ha raggiunto l’accordo anche con la Cremonese per la cessione di Tommaso Barbieri. Nelle casse del club bianconero altri 2,5 milioni di euro. I bianconeri, dunque, incassano quasi 8 milioni di euro da versare all’Atalanta per il colpo Koopmeiners.