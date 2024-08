Calciomercato Juventus, Nico Gonzalez ad un passo (con contropartita) e corsa a 3 per il secondo attaccante

CalcioWeb

Giorni di fuoco sul calciomercato della Juventus. La stagione è alle porte e la dirigenza è in contatto per completare la rosa a disposizione di Thiago Motta. In attesa di definire la questione del difensore, i bianconeri sono pronti a concludere tre operazioni tra trequarti e attacco.

Il primo riferimento è ovviamente a Koopmeiners dell’Atalanta. L’olandese spinge per la cessione e la trattativa è in corso per circa 55 milioni di euro senza contropartite.

Le mosse in attacco

L’intenzione delle Juventus è quella di chiudere due attaccanti esterni. E’ vicinissimo l’arrivo di Nico Gonzalez della Fiorentina. La ‘Vecchia Signora’ ha già raggiunto l’accordo con il calciatore e anche la trattativa con i viola è avanzata. La valutazione è di 30 milioni di euro ma nell’affare potrebbe rientrare una contropartita (McKennie o Kostic).

La Juventus sfoglia la margherita anche per il secondo attaccante e si preannuncia una corsa a 3: Galeno e Conceicao sono i nomi già valutati dal club. Nelle ultime ore è stato effettuato un sondaggio per Raheem Sterling del Chelsea.