Calciomercato Lumezzane, intesa con la Cremonese: arriva il centrocampista

Innesto interessante sul calciomercato del Lumezzane: il club ha definito l’arrivo di Joshua Tenkorang dalla Cremonese. La conferma è arrivata dal club.

“FC Lumezzane è lieto di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Joshua Tenkorang dalla US Cremonese, in prestito fino al 30 giugno 2025”, si legge sul sito.

Chi è Joshua Tenkorang

Centrocampista, classe 2000 natio di Novara, si forma nel Settore Giovanile della Pro Vercelli da cui si trasferisce in Germania per vestire la maglia delle giovanili del Bielefeld. Tornato in Italia nella stagione 2016/17 si accasa alla Romentinese, società dilettante piemontese, e poi al Ticino da cui viene acquistato dal Lanusei con cui resta una sola stagione scendendo in campo in Serie D in ventinove stagioni playoff compresi prima di essere prelevato dal Campobasso.

In rossoblù tre campionati, due di Serie D ed uno di Serie C per un totale di ottantadue presenze e sei reti all’attivo che valgono la chiamata da parte della Cremonese. In prestito alla Virtus Entella nella stagione 22/23 con ventisei presenze tra campionato e playoff più cinque marcature in stagione, nel passato campionato primi sei mesi in serie B con il Lecco con cui scende in campo sei volte, mentre nella seconda parte di stagione veste sempre in prestito la maglia del Foggia.

“L’impatto con tutto l’ambiente è stato molto forte – dichiara Joshua Tenkorang – c’è un’atmosfera molto positiva e grande voglia di fare bene. Vengo a Lumezzane con grandi stimoli, ho apprezzato fin da subito il progetto che mi è stato illustrato dal direttore e non vedo l’ora di poter aiutare la squadra sul campo. La voglia di vincere è tanta, l’obiettivo è quello di migliorare il cammino fatto nello scorso campionato, consapevoli che ci sono quattro big favorite per la vittoria finale come Vicenza, Triestina, Feralpisalò e Padova”.

Le parole del ds

“Tenkorang è calciatore di grande fisicità e dinamismo, con quella capacità di inserimento in fase offensiva che stavamo cercando per completare il nostro reparto di centrocampo. – commenta il ds Simone Pesce – Inoltre conosce bene la categoria avendo disputato sia il girone nord che quello sud in una piazza importante come Foggia dopo l’esperienza in serie B a Lecco. La sua voglia di vestire la nostra maglia, sposando le nostre ambizioni, ci ha molto impressionato e sono convinto sarà un fattore importante nel suo rendimento”.