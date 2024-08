Calciomercato Messina, tre nuovi innesti per mister Modica: i dettagli

CalcioWeb

Il Messina continua a muoversi sul mercato. Il club, tramite i suoi canali social, comunica tre nuovi innesti che vanno ad infoltire la rosa di mister Modica. Si legano alla società un centrocampista, Vincenzo Garofalo, un difensore, Antonio Marino, ed un attaccante, Luca Petrungaro.

I comunicati del club

“L’Acr Messina comunica l’ingaggio del centrocampista Vincenzo Garofalo. Il classe 99′ ha firmato un contratto annuale che lo legherà al club biancoscudato fino al 30/06/2025.”

“L’Acr Messina comunica l’ingaggio del difensore Antonio Marino. L’esperto classe 88′ che vanta ben 113 presenze in Serie B e oltre 180 in Serie C, ha firmato un contratto annuale che lo legherà al club biancoscudato fino al 30/06/2025.”

“L’Acr Messina comunica l’ingaggio dell’attaccante Luca Petrungaro. Il classe 00′ ha firmato un contratto annuale che lo legherà al club biancoscudato fino al 30/06/2025.”