Calciomercato Milan, è fatta per Silvano Vos: cifre e dettagli

Un punto in due partite, aspra contestazione, limiti evidenti. La Serie A del Milan è iniziata, decisamente, con il piede sbagliato e negli ultimi giorni di calciomercato potrebbe arrivare qualche correttivo. Adli è in uscita e dovrebbe restare in Serie A, il suo addio e la contestuale situazione di Bennacer che ascolta offerte dall’Arabia Saudita, spingono il ‘Diavolo’ a tutelarsi con un nuovo innesto a centrocampo.

Secondo “La Gazzetta dello Sport”, Silvano Vos è pronto a diventare un nuovo calciatore del Milan. I rossoneri seguono da tempo il gioiellino del centrocampo dell’Ajax e avrebbero trovato l’accordo nelle ultime ore: 3 milioni cash più 2 di bonus. Classe 2005, alto 189 cm, di ruolo mediano, Silvano Vos ha esordito in Eredivisie il 9 aprile 2023 e con la prima squadra dell’Ajax ha raccolto 11 presenze.

Il calciatore è piuttosto acerbo e dovrebbe fare la spola tra Milan Futuro e prima squadra. Per struttura fisica e ruolo ricorda Fofana e sottolinea come il Milan cerchi quel tipo di calciatore per il suo restyling a centrocampo.