Calciomercato Milan, ufficiale la cessione di Pellegrino: la nuova squadra

Il Milan è pronto a definire le ultime operazioni sul calciomercato, in entrata e in uscita. In attesa dell’inizio della stagione tra campionato e Champions League, la dirigenza ha completato nelle ultime ore un movimento in difesa.

Marco Pellegrino lascia il Milan e passa in prestito annuale all’Independiente. La conferma ufficiale è arrivata direttamente dal club argentino sui suoi canali ufficiali.

Il difensore è reduce dal prestito alla Salernitana ed in carriera ha indossato anche la maglia del Platense. E’ alla ricerca della definitiva consacrazione e all’Independiente potrebbe trovare la giusta dimensione.