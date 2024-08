Calciomercato Monza, ufficiale l’arrivo tra i pali di Stefano Turati

CalcioWeb

Il Monza ha trovato il sostituto di Michele Di Gregorio, passato alla Juventus nel corso delle prime settimane di calciomercato. E’ infatti ufficiale l’arrivo di Stefano Turati. Lo annuncia il club biancorosso in una nota.

“Stefano Turati è un nuovo giocatore del Monza. Il portiere lombardo arriva dal Sassuolo a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025. Nato a Milano il 5 settembre 2001, cresce nelle giovanili dell’Inter, dove rimane per nove anni.

Nel gennaio 2018 viene acquistato dal Sassuolo, con cui debutta in Serie A nel 2-2 in casa della Juventus del 1 dicembre 2019. Una partita in cui è protagonista con grandi parate e diventa il primo portiere nato dopo il 2000 a esordire in Serie A. Scende in campo anche sette giorni dopo in Sassuolo-Cagliari.

Dopo una stagione in prestito alla Reggina, nell’estate 2022 si trasferisce sempre a titolo temporaneo al Frosinone. Con i ciociari conquista subito la Promozione in Serie A, chiudendo il campionato di Serie B con il record di 20 clean sheet.

Il prestito col Frosinone viene confermato per il 2023-24, in cui colleziona 31 presenze in Serie A, confermando tutta la sua forza e il suo carisma. Un campionato dove giocherà ancora in questa stagione, con la maglia del Monza.“