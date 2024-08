Il Parma mette le ali: due colpi sull’esterno, cifre e dettagli

CalcioWeb

Il Parma mette le ali. Doppio colpo definito in poche ore per la società gialloblu che, dopo la scottante eliminazione al primo turno di Coppa Italia, dovrà concentrarsi solo ed esclusivamente sul campionato di Serie A. Neopromossa, ma con una storia da nobile decaduta, il Parma punta a mantenere la categoria e non solo, il presidente Krause si è dimostrato molto ambizioso. Ambizioni che dovranno essere sostenute dal calciomercato di un Parma che fin qui non aveva piazzato acuti degni di nota.

Nelle ultime ore, invece, due innesti importanti. Il primo è quello di Pontus Almqvist, autore di una buona stagione con la maglia del Lecce (3 gol e 3 assist) che però non gli è valso il riscatto. L’esterno svedese torna in Serie A dopo il temporaneo rientro al Rostov: le cifre non sono state ancora rese note con certezza, possibile che si tratti di un colpo vicino allo zero, essendo in scadenza.

L’altro colpo del calciomercato del Parma sulle corsi laterali è Matteo Cancellieri. L’esterno della Lazio arriva in prestito oneroso a 1.2 milioni di euro e diritto di riscatto fissato a circa 9 milioni di euro.