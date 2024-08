Calciomercato Perugia, ufficiali tre colpi in difesa: nomi e dettagli

CalcioWeb

Il Perugia piazza tre colpi in entrata, tutti in difesa, nelle ultime ore di calciomercato. L’ufficialità arriva direttamente dal club sui propri canali ufficiali.

I comunicati del club

“AC Perugia Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il F.C. Crotone per l’acquisizione a titolo temporaneo, fino al termine della stagione, del calciatore Daniel Cosimo Osvaldo Leo. Il difensore, classe 2001, è nato a Lugano e, dopo aver militato nelle giovanili della Juventus fra Primavera e Under 23, è approdato a Foggia (37 presenze e 1 rete), a seguire al Crotone (27 presenze).”

“AC Perugia Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Federico Giraudo. Il difensore, classe 1998, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. Nato a Cuneo, ha indossato le maglie di Torino, Vis Pesaro, Cittadella, Reggina, Vicenza, Ternana e Cesena. In tutto 108 presenze in Serie C e 62 in Serie B.”

“AC Perugia Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il S.S.C. Napoli per l’acquisizione a titolo temporaneo, fino al termine della stagione, del calciatore Francesco Mezzoni. Il difensore, classe 2000, è nato a Roma e torna in biancorosso dopo la stagione disputata lo scorso anno con 34 presenze e 2 reti. E allora….bentornato in biancorosso Francesco!“