Calciomercato Roma, fatta per Assignon: le cifre dell’operazione

Testa alla trasferta di Cagliari, primo impegno della nuova Serie A, poi la Roma si concentrerà sul calciomercato. Lunedì potrebbe non esserci più Dybala ma De Rossi potrebbe ritrovarsi un terzino in più. È fatta per l’arrivo di Lorenz Assignon dal Rennes. Il club francese ha accettato la proposta di 1.5 milioni di prestito oneroso e 8.5 milioni di riscatto.

Inizialmente la Roma aveva proposto 1 milione più 9, il Rennes chiedeva di alzare la cifra del prestito oneroso. Decisiva la volontà del calciatore che ha subito accettato la corte dei giallorossi e ritroverà l’ex compagno Enzo Le Fée. Assignon guadagnerà il doppio rispetto ai 750.000 euro che percepiva al Rennes.