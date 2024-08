Calciomercato Salernitana, ufficiale Verde: pronto uno svincolato di lusso

CalcioWeb

Estate di calciomercato piuttosto tribolata per la Salernitana che fra incertezza societaria, cambio allenatore e futuro nebuloso ha messo un po’ di apprensione nei propri tifosi. Situazione che, con il passare dei giorni e l’avvicinarsi della Serie B sembra essersi, più o meno, assestata. Il successo in Coppa Italia ai rigori contro lo Spezia ha portato in dote anche un arrivo, proprio dal club ligure: Daniele Verde è un nuovo giocatore granata. Il talentuoso esterno offensivo arriva in prestito oneroso con obbligo di riscatto a 1.5 milioni di euro.

L’arrivo di Verde potrebbe non essere l’unico volto nuovo delle ultime ore. Al centro sportivo Mary Rosy si sta allenando Roberto Soriano, svincolato di lusso, calciatore con alle spalle una grande esperienza in Serie A, già allenato da Martusciello all’Empoli e voluto da Petrachi al Torino. Dovesse convincere, sarà tesserato.