Calciomercato Sestri Levante, arriva un centrocampista dalla Sampdoria: nome e dettagli

Il Sestri Levante piazza un nuovo colpo di calciomercato per il centrocampo in questa sessione estiva. Dalla Sampdoria arriva Francesco Conti.

Il comunicato del club

“L’Unione Sportiva Sestri Levante 1919 comunica di aver trovato l’accordo con la Sampdoria per l’acquisizione a titolo temporaneo dei diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Francesco Conti.

Il neo corsaro, leva 2004, nella passata stagione era in forza alla Sampdoria Primavera. Cresciuto nel settore giovanile blucerchiato, è passato dalla Under 17 alla Primavera attraverso Under 18 e Under 19. Benvenuto Francesco!“