Calciomercato Ternana, dallo Spezia arriva il centrocampista Corradini

Giovanni Corradini è ufficialmente un nuovo giocatore della Ternana che piazza un nuovo colpo di mercato. A dare l’ufficialità direttamente il club tramite i propri canali ufficiali.

“La Ternana Calcio comunica di aver acquisito dallo Spezia Calcio le prestazioni del calciatore Giovanni Corradini. Il 21enne centrocampista umbro (è nato a Orvieto il 12/11/02) arriva con la formula del prestito stagionale.

E’ cresciuto nelle giovanili del Perugia per poi approdare alla Primavera della Fiorentina. In viola ha collezionato 66 presenze, 15 reti e 5 assist indossando anche la fascia da capitano e vincendo la Coppa Italia nella stagione 2021/22. Nell’annata seguente ha disputato 26 gare in Serie C con la Pro Vercelli (fornendo 2 assist). Nella passata stagione una presenza in Coppa Italia con la maglia dello Spezia.“