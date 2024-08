Calciomercato Triestina, il club si rinforza in difesa: ufficiale l’ingaggio di Domenico Frare

CalcioWeb

La Triestina ha ufficializzato un nuovo innesto in difesa in questa sessione di calciomercato. Il difensore centrale Domenico Frare arriva a titolo temporaneo con obbligo di riscatto.

Il comunicato del club

“US Triestina Calcio è lieta di comunicare di aver perfezionato l’ingaggio del difensore centrale Domenico Frare. Frare, classe ’96, arriva alla Triestina dall’AS Cittadella 1973, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

A livello giovanile si è formato calcisticamente nella Sacilese prima del passaggio al Parma, club nel quale ha militato quattro anni completando la propria formazione. Dopo aver acquisito esperienza in Serie C con Tuttocuoio e Pontedera, collezionando 56 presenze e due reti in tre stagioni, dall’annata 2018/19 ha vestito la maglia del Cittadella. In granata ha disputato le ultime sei stagioni in Serie B totalizzando 150 presenze, tre gol e un assist tra campionato, playoff e Coppa Italia, indossando inoltre la fascia di capitano. Benvenuto a Trieste, Domenico.”