Calciomercato Venezia, innesto a sorpresa: blitz in Belgio | VIDEO

Il Venezia ha definito un’altra operazione sul calciomercato. La squadra continua la preparazione in vista dell’esordio nel campionato di Serie A in un esordio di fuoco sul difficile campo della Lazio. Il club ha definito l’arrivo di Richie Sagrado dall’Oud-Heverlee Leuven.

“Il Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Richie Sagrado dall’Oud-Heverlee Leuven. Il difensore classe 2004, ha sottoscritto un contratto sino al 30 giugno 2028 con opzione di un anno”.

Chi è Richie Sagrado

Cresciuto nelle giovanili del Genk, Sagrado, 20 anni, si trasferisce all’Oud-Heverlee Leuven dove completa il suo percorso di crescita fino all’esordio nel massimo campionato belga avvenuto al termine della stagione 2022/2023.

Nel corso della stagione 23/24, Sagrado ha collezionato con la prima squadra del Leuven 31 partite tra campionato e playoff impreziosite da 2 goal e 1 assist. A livello internazionale, Sagrado, ha collezionato 18 presenze con le giovanili della nazionale belga.

Le dichiarazioni

“Sono molto felice di essere qui e non vedo l’ora che inizi la stagione per scendere in campo e dare il massimo insieme ai miei nuovi compagni. Ho scelto di vestire la maglia arancioneroverde dopo aver parlato con il mister e con la società, percependo grandi ambizioni. Giocare a Venezia in un campionato importante come la Serie A è bellissimo, e farlo al Penzo, dove i nostri tifosi sanno farsi sentire, sarà sicuramente emozionante ed entusiasmante”, sono le prime parole del calciatore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Venezia FC (@veneziafc)