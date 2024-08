Calendari Serie D, ufficializzata la data: l’evento in diretta social

CalcioWeb

Si avvicina l’inizio del campionato di Serie D ed è stata ufficializzata la data delle pubblicazione dei calendari. La stagione si preannuncia scoppiettante con tante grandi piazze in grado di lottare per la promozione in Serie C.

Dopo l’ufficializzazione dei gironi, anche i calendari della stagione 2024-2025 saranno svelati via social, il prossimo 9 agosto (ore 14) attraverso i canali ufficiali della Lega Nazionale Dilettanti (instagram.com/LegaDilettanti; facebook.com/LegaDilettanti; X: twitter.com/legadilettanti).