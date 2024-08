Calendario Europa League e Conference League: gli appuntamenti di Roma, Lazio e Fiorentina

CalcioWeb

A meno di 48 ore dal sorteggio di giovedì è stato pubblicato il calendario con le partite di Europa League. Roma e Lazio le uniche due squadre impegnate nella competizione. La Roma parte in casa contro l’Atheltico Bilbao il 26 settembre, alle ore 21:00. La Lazio giocherà la prima gara in trasferta, contro la Dynamo Kiev sul campo neutro di Amburgo, il 25 settembre alle ore 21:00.

Il calendario di Europa League della Roma

I giallorossi partono in casa contro l’Athletic Bilbao, il 26 Settembre 2024 alle 21.00. Successivamente: 3 ottobre 2024 (21.00) Elfsborg-Roma; 24 ottobre 2024 (18.45) Roma-Dynamo Kyiv; 7 novembre 2024 (18.45) R. Union Saint-Gilloise-Roma; 28 novembre 2024 (21.00) Tottenham-Roma; 12 Dicembre 2024 (18.45) Roma-Braga; 23 Gennaio 2025 (18.45) AZ Alkmaar-Roma; 30 Gennaio 2025 (21.00) Roma-Eintracht.

Il calendario di Europa League della Lazio

La Lazio partirà in trasferta il il 25 settembre 2024 (alle 21.00) contro la Dynamo Kyiv. Successivamente: 3 ottobre 2024 (18.45) Lazio-Nizza; 24 ottobre 2024 (21.00) Twente-Lazio; 7 novembre 2024 (21.00) Lazio-Porto; 28 novembre 2024 (18.45) Lazio-Ludogorets; 12 Dicembre 2024 (21.00) Ajax-Lazio; 23 Gennaio 2025 (21.00) Lazio-Real Sociedad; 30 Gennaio 2025 (21.00) Braga-Lazio.

Il calendario della Fiorentina in Conference League

Pubblicato, contestualmente, anche il calendario della Conference League che vedrà impegnata la Fiorentina. La squadra toscana esordirà in casa al Franchi contro i gallesi del The New Saints il prossimo 3 ottobre alle ore 21:00. Successivamente: 24 ottobre 2024 (18.45) St. Gallen-Fiorentina; 7 novembre 2024 (21.00) Apoel-Fiorentina; 28 novembre 2024 (21.00) Fiorentina-Pafos; 12 dicembre 2024 (18.45) Fiorentina-Lask; 19 dicembre 2024 (21.00) Vitória-Fiorentina.