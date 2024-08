Carini-Khelif: Giorgia Meloni incontra il presidente del CIO

CalcioWeb

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato a Parigi il presidente del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), Thomas Bach. Durante il colloquio uno scambio di vedute sull’andamento dei Giochi Olimpici, un confronto sullo stato di preparazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, ma anche la spinosa questione Carini-Kelif.

“Nel corso del faccia a faccia, è stato affrontato anche il caso dell’atleta Imane Khelif e il tema delle regole per garantire equità nelle gare sportive. Il Presidente Meloni e il numero uno del Cio Bach, hanno concordato che Governo e Comitato Olimpico Internazionale rimarranno in contatto per valutare come affrontare la questione per il futuro“, si legge nella nota di Palazzo Chigi.