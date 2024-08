Catania, ore frenetiche per la fideiussione: è corsa contro il tempo, la situazione

CalcioWeb

In casa Catania sono ore frenetiche e di grande tensione. I tifosi sono con il fiato sospeso a poche ore dal termine ultimo per sbloccare il tesseramento dei nuovi acquisti. La scadenza per presentare la garanzia fideiussoria è prevista alla giornata di venerdì 9 agosto.

Secondo notizie provenienti dall’ambiente del club siciliano alle 21.30 di giovedì 8 agosto non è ancora arrivato l’ok della fideiussione.

La situazione

Secondo quanto riferito da ‘La Sicilia’ una somma sarebbe a disposizione, ma c’è solo un documento arrivato dall’Australia in Francia. Si va sul filo dei minuti. Il vicepresidente Grella ha raggranellato una cifra di circa 2 milioni di euro dei 4,2 necessari. La cessione di Furlan in prestito al Lecco ha abbassato leggermente questa cifra.

Si valutano tante ipotesi. Faggiano lavora per confermare più calciatori possibili cercando di rimodulare gli accordi e dovrà monetizzare ancora prima di ripresentare la fideiussione.