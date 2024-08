Cessione Bellanova, tifosi del Torino organizzano protesta contro il presidente Cairo: data e orario

CalcioWeb

Domenica 25 agosto, prima del match tra Torino-Atalanta, i tifosi granata saranno allo stadio per protestare contro le strategie di mercato del presidente Urbano Cairo.

Dopo l’ufficialità della cessione di Bellanova all’Atalanta sono stati tantissimi i messaggi di contestazione nei confronti del presidente. Da “società di pagliacci” a “fate ridere“, fino alla richiesta di rimborso dell’abbonamento e all’annuncio della manifestazione.

“È giunto il momento di fare sentire tutta la nostra rabbia“: comincia così il messaggio diramato tramite social dai gruppi organizzati della curva Maratona, cuore pulsante del tifo del Torino.

“Invitiamo tutti i tifosi granata a unirsi a noi in corteo: Cairo, il tuo tempo è scaduto. Vendi e vattene“, si legge nella nota che dà appuntamento per la giornata di domenica. Il programma prevede il ritrovo allo stadio Filadelfia alle 14.30, poi il corteo si sposterà all’impianto Olimpico Grande Torino con l’obiettivo di far sentire tutto il proprio dissenso.