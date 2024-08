Cessione Perugia, finisce l’era Santopadre: l’80% a una cordata italo-argentina

CalcioWeb

L’era Santopadre a Perugia termina dopo 13 anni. Il presidente, spesso contestato in passato dalla tifoseria, ha comunicato che è stato siglato un preliminare d’acquisto vincolante per la cessione dell’80% delle quote societarie del Perugia Calcio a una cordata italo-argentina.

“L’accordo, che rappresenta un passo significativo nella storia del club, prevede il trasferimento delle quote societarie alla Saia srl con il rogito definitivo previsto entro il 30 agosto 2024“, si legge nel comunicato del club.

Javier Faraoni, a capo della nuova cordata, ha dichiarato: “sono molto motivato nel portare avanti questo progetto ambizioso. L’obiettivo è riportare il Perugia Calcio alla gloria che merita. Il mio impegno sarà focalizzato nello sviluppo di un nuovo e vincente Perugia. Sono pronto a celebrare il suo 120esimo anniversario nel 2025 con risultati di cui tutti possiamo essere orgogliosi“.

A guidare le operazioni relative alla cessione del Perugia, secondo quanto riferito dal club, lo studio Chiomenti con un team capitanato dal partner Antonio Sascaro. Massimiliano Santopadre è assistito dagli avvocati Presutti e Laudani.