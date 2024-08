Champions League 2024-2025, la guida: fasce, sorteggio, fase eliminatoria e classifica

CalcioWeb

Come funziona la nuova Champions League 2024-2025? Tantissime novità per il torneo europeo più prestigioso al mondo che, a partire da questa edizione, svecchia il proprio format. Qualche appassionato rischia di ‘restare indietro’ a causa dei tanti cambiamenti discussi in queste settimane e rischia di trovarsi spiazzato davanti davanti, ad esempio, a una gigantesca classifica che sostituisce i cari, vecchi, gironi.

Per questo motivo CalcioWeb ha deciso di realizzare una guida pratica che possa rispondere a quanti più interrogativi possibili circa la nuova Champions League 2024-2025.

Il format della Champions League 2024-2025

Alla nuova Champions League parteciperanno 36 squadre, 4 in più al numero massimo (32) delle edizioni passate. I quattro posti extra sono assegnati con i seguenti criteri

un posto in più alla federazione che, al termine della stagione, occuperà il quinto posto nel Ranking UEFA per nazioni

un altro slot sarà assegnato, estendendo da 4 a 5, le squadre che partecipano ai Playoff di qualificazione nel percorso Campioni

i 2 posti finali andranno alle federazioni che, al termine della stagione, avranno ottenuto la miglior prestazione collettiva a livello di club nelle competizioni europee determinata dal ranking Uefa per Nazioni (Italia e Germania)

Le squadre non saranno più divise in 8 gironi da 4 né, come logica vorrebbe, in 9 da 4. I gironi non esistono più! I punti ottenuti dalle squadre serviranno a comporre una classifica unica con 36 posizioni.

Le fasce della Champions League 2024-2025

Le 36 squadre sono state divise in 4 fasce da 9 squadre ciascuna seguendo il criterio del ranking UEFA. L’unica squadra ad avere un posto di diritto in prima fascia è la squadra vincitrice dell’ultima Champions League, in questo caso il Real Madrid, già presente in prima fascia.

A differenza del passato, vincere il proprio campionato (per i tornei più importanti al mondo) non garantirà più l’accesso alla prima fascia. Conterà solo ed esclusivamente il cammino europeo degli ultimi anni e il relativo coefficiente del ranking per club. Cinque le italiane qualificate, una prima volta storica: Inter in prima fascia; Juventus, Atalanta e Milan in seconda fascia; Bologna in quarta fascia.

1ª Fascia

Manchester City Bayern Monaco Real Madrid PSG Liverpool Inter Borussia Dortmund Lipsia Barcellona

2ª Fascia

Bayer Leverkusen Atletico Madrid Atalanta Juventus Benfica Arsenal Bruges Shakthar Milan

3ª Fascia

Feyenoord Sporting PSV GNK Dinamo Salisburgo Lille Stella Rossa Young Boys Celtic

4ª Fascia

Slovan Bratislava Monaco Sparta Praga Aston Villa Sturm Graz Bologna Brest Girona Stoccarda

Champions League 2024-2025: il sorteggio

Il sorteggio, che verrà effettuato questa sera alle 17:45, sarà metà ‘umano’ e metà ‘virtuale’. Verrà estratta una pallina con la prima squadra e il sistema la accoppierà ad altre 8 avversarie, 2 per fascia. Potranno affrontarsi squadre della stessa fascia a differenza di quanto accadeva in passato.

Sarà possibile, inoltre, assistere a un derby fra due squadre della stessa nazione già nella prima fase a patto che la federazione abbia almeno 4 squadre qualificate. Il derby potrà essere uno solo. Le partite saranno giocate 4 in casa e 4 in trasferta, saranno gare uniche e non ci sarà la formula andata e ritorno. I risultati determineranno una classifica unica che comprenderà tutte e 36 le squadre. Il calendario della nuova Champions League verrà ufficializzato sabato.

La fase a eliminazione diretta della Champions League 2024-2025

A qualificarsi alla fase a eliminazione diretta saranno 24 delle 36 squadre presenti. Le prime 8 passeranno direttamente agli ottavi di finale e saranno teste di serie, non potranno affrontarsi tra loro e avranno il vantaggio di giocare in casa la partita di ritorno nella fase eliminatoria.

Le squadre classificate dal 9° al 24° posto si sfideranno in un turno preliminare per accedere agli ottavi: le classificate dal 9° al 16° posto saranno teste di serie, non potranno affrontarsi tra loro e giocheranno il ritorno in casa.

Le squadre dal 25° al 36° posto saranno eliminate da tutte le competizioni europee. Non sarà presente alcuna retrocessione in Europa League come accadeva in passato. L’ultima novità riguarda il tabellone che sarà già pre-stabilito come quello dei Mondiali: prima e seconda classificata al termine del girone unico saranno inserite agli antipodi e potranno affrontarsi solo in finale.