Chi è Lorenzo Simonelli? Il cappello di paglia, One Piece e il tes-oro olimpico

CalcioWeb

La Cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024 è stata criticata su tutti i fronti tra messaggi ‘particolari’, eccessiva lunghezza e atleti inzuppati dalla pioggia sulle navi che solcavano la Senna. Lorenzo Simonelli, probabilmente, sarà stato l’unico a divertirsi. Quando gli ricapita di fare il pirata su una nave in mondovisione? E poco importa se al posto del Jolly Roger c’era la bandiera tricolore.

L’atleta azzurro, che dopo l’oro europeo si è auto-proclamato “Re dei pirati“, citando Luffy di “One Piece“, è pronto a dare l’assalto ai 110 ostacoli puntando al tesoro più grande, l’oro olimpico. Conosciamolo meglio.

Carriera e vita privata di Lorenzo Simonelli

Nato a Dodoma (Tanzania) il 1° giugno 2002, successivamente trasferitosi a Roma all’età di 5 anni, Lorenzo Ndele Simonelli ha iniziato a fare sport praticando nuoto, successivamente si è dedicato all’atletica quando, vicino casa sua, ha aperto una nuova società sportiva.

Una scelta decisamente felice visto che, in poco tempo, diventa un vero e proprio fenomeno dell’atletica italiana. Nel 2021 è bronzo europeo U20 a Tallin nei 110 ostacoli. Nel 2022 vince i Campionati Italiani U23 a Firenze, arriva secondo agli Assoluti di Rieti e primo ai Campionati del Mediterraneo U23 a Pescara.

Nel 2024 partecipa ai Mondiali indoor di Glasgow vincendo la medaglia d’argento nei 60 ostacoli dietro al fuoriclasse USA Grant Holloway firmando in 7’43” il nuovo record italiano. Agli Europei di Roma 2024 vince l’oro ritoccando il record nazionale in 13”05.

Il papà è un antropologo e per 10 anni ha lavorato in Tanzania, paese nel quale ha conosciuto la madre. Visto il lavoro particolare, papà gli ha trasmesso la passione per nuove culture: probabilmente da lì è nato anche l’amore per One Piece, anime che omaggia dopo ogni vittoria.

Perchè Lorenzo Simonelli indossa un cappello di paglia?

“Sono Monkey D. Luffy e diventerò il Re dei Pirati“. Una frase piuttosto insolita da pronunciare, in diretta nazionale ai microfoni Rai, dopo aver vinto l’oro agli Europei. Questo la dice lunga sul Lorenzo Simonelli e sul suo carattere spontaneo e genuino.

Caratteristica che condivide con Luffy, protagonista di One Piece, manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda del quale è grande fan. Simonelli ha parlato spesso del suo legame con One Piece, degli insegnamenti tratti dal manga diventato, nel corso del tempo, fonte di ispirazione per la sua vita e la sua carriera.

Non c’è da stupirsi, dunque, se dopo le vittorie indossa un cappello di paglia e imita il Gear Second, celebre posa di Luffy che si prepara a scatenare il suo potenziale contro i nemici più forti.

Lorenzo Simonelli e il suo equipaggio di One Piece

Intervistato da “Olympics.com”, Simonelli si è divertito a comporre la sua ciurma in stile One Piece. “Io sono Luffy, questo direi che si era capito“, ha dichiarato. Lo spadaccino Zoro “è Marcell Jacobs, quello più intimidatorio, in senso positivo. Non è gradasso, ma spaventa. Arrivi lì, ti trovi questo atleta che ha l’oro Olimpico in 9.80…“.

“Zaynab Dosso è Nami, hanno quasi gli stessi capelli“, compagna di mille avventure nel manga/anime, nel caso di Simonelli anche di allenamenti. Gianmarco Tamberi “come carattere sarebbe Luffy, sotto pressione diventa dieci volte più forte, poi è di gomma… ma siccome Luffy sono io, lo vedo un po’ più come Sanji“.

Immancabile il cecchino, simpatico e un po’ fifone, Usopp: “è Bobby Rigali. Se mai dovesse leggere l’intervista capirà e si metterà a ridere“. Non resta altro che partire, il tes-oro lo aspetta!