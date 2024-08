Chiesa e gli altri: l’ultimatum di Thiago Motta agli epurati e il calciomercato della Juventus 

CalcioWeb

La Juventus di Thiago Motta fatica ancora a ingranare. L’amichevole estiva contro il Brest porta in dote un 2-2, che è sempre meglio del 3-0 subito dal Norimberga, ma che ancora sottolinea come di strada ce ne sia parecchia da percorrere. Come se non bastasse, i tanti calciatori rimasti a Torino, non convocati per l’amichevole di Pescara, hanno fatto alzare più di un sopracciglio. Federico Chiesa e gli altri non fanno più parte della Juventus, lo strappo è ufficiale.

Le parole di Thiago Motta: il futuro di Chiesa

“Chi è rimasto a Torino rappresenta una situazione di mercato. Tutti, a parte Miretti che in questo momento è infortunato“. Thiago Motta non ha fatto giri di parole commentando la situazione di buona parte della rosa.

“Noi all’interno siamo stati chiari. Abbiamo parlato con ognuno di loro. Ci sono giocatori forti che sono abituati a giocare con continuità, e la società per loro sta cercando di trovare delle soluzioni. Devono farlo nel più breve tempo possibile per il bene loro, della squadra, di tutti. Sia su Chiesa che sugli altri è una decisione presa e ne siamo convinti. Adesso dobbiamo preparare bene la stagione con le partite e con gli allenamenti che abbiamo fatto. Non c’è niente da aggiungere. Ribadisco tutto quello che ho detto“, ha aggiunto il tecnico bianconero.

Calciomercato Juventus: tesoretto dalle cessioni

Chiesa, Djalo, Nicolussi Caviglia, Arthur, Rugani, De Sciglio, Szcesny e Kostic. Questi i calciatori non convocati contro il Brest. Non è detto che tutti partano in via definitiva (Tiago Djalo potrebbe andar via in prestito, per esempio), ma la Juventus conta di ottenere un importante tesoretto da investire nel calciomercato estivo.

Almeno 40-50 milioni per finanziare il mercato in entrata e dare l’assalto a Todibo, Koopmeiners e Adeyemi/Galeno per completare l’11 titolare.