Come sta Gimbo Tamberi? Le parole dell’esperto e di… Nadia Battocletti

CalcioWeb

Andrea Tiberi, fisioterapista e preparatore atletico di Promove di calciatori e atleti di spicco, ha parlato all’Adnkronos sulle possibilità di Gimbo Tamberi di gareggiare questa sera nel salto in alto ai Giochi di Parigi 2024 nonostante la colica renale accusata nella notte.

“Tamberi sta per affrontare une delle sfide probabilmente più difficili della sua vita. Indubbiamente andare a fare una gara con delle coliche renali è estremamente difficile e doloroso, mi auguro che la fase acuta più dolorosa sia passata. Dal punto di vista fisioterapico, indubbiamente è molto importante la mente, ha un potere enorme anche dal punto di vista del controllo del dolore”.

“Possono aiutare l’atleta esercizi di respirazione che sono molto potenti per calmare il dolore e aiutare ad aumentare la concentrazione oltre a esercizi di visualizzazione che nel mondo di elite vengono spesso usati. Si vedono in molte discipline dove l’atleta si concentra nel visualizzare il gesto motorio che andrà a fare. In questa maniera replica quel gesto che sarà più facile fare, è come rivedere quel film che già si è visto. In ultima analisi prima della competizione sarebbero utili lavori di attivazione neuromuscolare, esercizi mirati nell’aumentare la forza muscolare, in modo tale quando da preparare, nel momento della gara, i muscoli a dare il 100%. Ad ogni modo un gradissimo in bocca al lupo a Gimbo e spero riesca a dare il suo 100%”, ha concluso Tiberi.

Le parole di Battocletti

“Tamberi? Mi spiace per Gimbo, sicuramente è molto in difficoltà, l’ho visto negli ultimi giorni sofferente. È il capitano e tifiamo tutti per lui”. Lo ha detto Nadia Battocletti a Casa Italia dopo l’argento vinto ieri nella 10.000 a Parigi, sulle condizioni di Gimbo Tamberi.