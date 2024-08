Consigli fantacalcio, 2ª giornata di Serie A: certezze in attacco da Inter, Juve e Milan

CalcioWeb

Si torna in campa per la 2ª giornata del campionato di Serie A e l’attesa è sempre più alta anche per il fantacalcio. Il turno è diviso ancora una volta in tre blocchi. Nella giornata di sabato in campo 8 squadre: Parma-Milan, Udinese-Lazio, Inter-Lecce e Monza-Genoa.

Domenica altre quattro partite: Fiorentina-Venezia, Torino-Atalanta, Napoli-Bologna e Roma-Empoli. Nella giornata di lunedì i due posticipi Cagliari-Como e Verona-Juventus. Ecco i consigli.

Fantacalcio, chi schierare e chi evitare nella 2ª giornata di Serie A

Portieri

Chi schierare: puntiamo sul riscatto del portiere Sommer dopo gli errori all’esordio contro il Genoa. In campo anche De Gea contro il Venezia e Svilar della Roma contro l’Empoli.

Chi evitare: partita insidiosa per Di Gregorio della Juventus sul difficile campo dell’Hellas (non è escluso un malus). A rischio anche Meret contro il Bologna e Maignan a Parma.

Difensori

Chi schierare: Theo Hernandez è chiamato al riscatto dopo la panchina all’esordio. Martinez Quarta è sempre molto pericoloso nel gioco aereo e almeno uno tra Bremer e Gatti potrebbe risultare decisivo in Verona-Juventus.

Chi evitare: Rhamani del Napoli rischia tantissimo contro la velocità e gli inserimenti del calciatori del Bologna. A rischio cartellino Hien dell’Atalanta e Gendrey del Lecce contro l’Inter.

Centrocampisti

Chi schierare: Calhanoglu potrebbe sbloccare da calcio piazzato la gara contro il Lecce. Colpani della Fiorentina è sempre pericoloso in zona realizzativa, occhio agli inserimenti di Brescianini dell’Atalanta contro il Torino. Spazio anche a Pellegrini della Roma e Douglas Luiz della Juventus.

Chi evitare: Duncan è a serio rischio malus nella gara in trasferta contro la Fiorentina. Partita in salita anche per Henderson dell’Empoli.

Attaccanti

Chi schierare: Leao del Milan potrebbe sfruttare gli spazi concessi dal Parma. Lautaro contro il Lecce è una certezza. In campo anche Kean contro il Venezia e Dovbyk contro l’Empoli. Infine Vlahovic a Verona.

Chi evitare: si preannuncia una partita difficile per Colombo dell’Empoli contro la Roma e per Gytkjaer del Venezia sul campo della Fiorentina. In dubbio anche Castellanos a Udine.