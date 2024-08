Consigli fantacalcio, 1ª Giornata di Serie A: difesa in blocco, davanti occhio alle sorprese!

CalcioWeb

Ci siamo! Sabato 17 agosto ricomincia il campionato di Serie A con un weekend imperdibile a suon di gol ed emozioni. Torna anche la rubrica di CalcioWeb relativa al consigli del fantacalcio, l’amatissimo fantasy game a tema calcistico che appassiona da sempre milioni di italiani. Vediamo le scelte migliori, ruolo per ruolo, in vista della prima giornata di campionato.

Fantacalcio, chi schierare e chi evitare nella prima giornata di Serie A

Portieri

Chi schierare: Sommer sarà una sicurezza fra i pali anche quest’anno, all’esordio contro un Genoa attualmente senza attacco è un +1 annunciato; Provedel torna a difendere la porta della Lazio al battesimo in Serie A del Venezia, gara sulla carta agevole così come quelle di Skorupski contro l’Udinese e Di Gregorio contro il Como

Chi evitare: Milinkovic-Savic è un’ottima alternativa di seconda fascia rispetto ai big, ma contro il Milan a trazione iper-offensiva eviteremmo di usarlo; Suzuki e Terracciano a rischio gol così come Musso/Carnesecchi dopo le fatiche di Supercoppa

Difensori

Chi schierare: come sopra, retroguardia dell’Inter da schierare in blocco: Di Marco, Darmian, Bastoni, Acerbi e Pavard (in ballottaggio). Beukema ed Erlic, senza gol subiti, possono portare voti positivi. Bene Cambiaso e Bremer nella Juventus, così come Buongiorno, Spinazzola, Di Lorenzo e Rrahmani nel Napoli. Occhio a Dorgu del Lecce: viene dato sulla trequarti alla vigilia, anche contro l’Atalanta può essere un jolly interessante.

Chi evitare: la difesa del Torino senza Juric non offre le stesse garanzie dell’anno scorso, osserviamo contro il Milan e, se serve, i granata li schieriamo dalla prossima; a rischio anche la retroguardia del Como; Pavlovic può essere una scommessa vincente ma con il giallo pendente; Olivera da braccetto nel Napoli di Conte è tutto da valutare; Biraghi è un rischio se dovesse giocare nei 3 dietro, meno chance da bonus e qualche malus in più ‘di reparto’ in caso di gol.

Centrocampisti

Chi schierare: Calhanoglu è pronto a riprendere da dove aveva lasciato l’anno scorso; Colpani giocherà a ridosso della punta a Firenze, ne gioveranno i bonus; Loftus-Cheek può fare male con i suoi inserimenti così come Fabbian e Castrovilli; fiducia in Douglas Luiz all’esordio con la Juventus, se avete Weah mettetelo, giocherà in attacco. Suslov ok anche se con qualche dubbio in più.

Chi evitare: Bennacer dovrà dare equilibrio, il Milan può andare in difficoltà in mediana, ha il giallo facile; Locatelli fra tutti i centrocampisti della Juventus è il meno indicato; pochi bonus da Rovella, Lobotka, Amrabat e LeFee;

Attaccanti

Chi schierare: Lautaro vorrà festeggiare il rinnovo con gol; Colombo intriga per il gol dell’ex; Kvaratskhelia promosso; se avete Raspadori e non lo mettete questa volta potreste non metterlo più; Dovbyk contro il Cagliari può fare bene così come Castellanos contro il Venezia; Lookman e CDK si possono schierare nonostante le fatiche di Supercoppa; sì a Vlahovic e Yldiz. Morata ci tiene tantissimo a segnare alla prima a San Siro. Kean da unico terminale offensivo stuzzica.

Chi evitare: è ragionevole pensare che gli attaccanti delle piccole, stile Tensgtedt, potrebbero avere difficoltà. Partita di sacrificio per Belotti. Zapata è una scommessa (seppur contro la difesa del Milan…) se avete qualche sicurezza in più si può evitare. Fra i big? Azzardiamo Leao, dovesse incidere potrebbe essere più in versione assistman per Morata che con un gol. Osimhen e Dybala potrebbero non scendere in campo.