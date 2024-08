Coppa Italia Serie C, gli squalificati dal giudice sportivo

CalcioWeb

Dopo il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia di Serie C arrivano le decisioni del Giudice Sportivo di Lega Pro. Sanzione da 800 euro per il Catania, 400 euro per il Potenza, 300 euro all’Ascoli e 200 euro all’Arezzo.

Due giornate di stop sono state comminate a Roberto Iezzi della Pro Vercelli ed Edoardo Lancini del Novara.

Un turno, invece, è stato inflitto a Borghini dell’AlbinoLeffe, Idele dell’Atalanta Under23, Seck del Picerno, Marafini del Pineto, Cerretti del Pontedera, Di Cosmo e Giannotti del Trento, Costa del Vicenza, Heinz della Casertana, Rispoli del Crotone, Pinto della Giana Erminio, Bertoncini del Novara, Somma della Pro Patria, Cioffi del Rimini e Sabbatani del Team Altamura.